MasterChef Türkiye’de Yeni Sezon Başlıyor

YARIŞMA DÜZENİ VE YARIŞMACILAR

Jüriliğini Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya’nın yaptığı Masterchef Türkiye’de, yarışmacılar izleyicilerin ilgisini çekiyor. Bu sevilen yarışmada, birbirinden farklı yeteneklere sahip yarışmacılar üst tura geçmek için kıyasıya mücadele veriyor. Özellikle MasterChef Ahmet izleyiciler tarafından dikkatle takip ediliyor.

AHMET AYDEMİR HAKKINDA BİLGİLER

Peki, MasterChef Ahmet kimdir? Ahmet Aydemir, İstanbul’da yaşayan 23 yaşında bir genç. Kendisi bir restoranda çalışıyor ve izleyicilerin merak ettiği sorulardan biri de Ahmet’in Instagram hesabının olup olmadığı. Ayrıca, Ahmet Aydemir’in yarışmadan elenip elenmediği konusunda henüz bir oylama sonuca varılmış değil.

GEÇMİŞ DÖNEMLER VE GELECEK SEZON

MasterChef Türkiye’nin 2024-2025 sezonunda finalde Onur ve Kerem karşı karşıya gelmişti. Gecenin sonunda, şampiyonluk kupasını kaldıran isim Onur oldu ve böylece MasterChef tarihine adını yazdırdı. 2025-2026 sezonunda ise jüri üyelerinde herhangi bir değişiklik yaşanmadı. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmada, önceki sezonlarda olduğu gibi yine Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna yer aldı.