MasterChef Türkiye’den Hilal Ağca Elendi

MASTERCHEF’TE SON GELİŞMELER

MasterChef’le ilgili her yeni gelişme, “MasterChef kim elendi” sorusunu Google’da en çok arananlar listesine taşıyor. 31 Ağustos tarihinde yayınlanan yeni bölümde elenen yarışmacı, izleyicileri şaşırttı. Şeflerin değerlendirmeleri sonrasında MasterChef Türkiye’ye hangi ismin veda ettiğini öğrenmek isteyen seyirciler araştırmalara başladı.

31 AĞUSTOS ELEME GECE’Sİ

TV8 ekranlarında yayınlanan bölümde, şefler yarışmacılardan yaratıcı tabaklar hazırlamalarını istedi. Yarışmacılar, lezzet ve sunum açısından yüksek puan almak için mücadele etti. Fakat tüm çabalara rağmen bir isim MasterChef macerasına veda etmek zorunda kaldı.

ELENEN YARIŞMACI KİM OLDU?

Bu haftaki performanslar ve şef yorumları doğrultusunda MasterChef Türkiye’den veda eden isim Hilal Ağca oldu. Şeflerin ortak kararı doğrultusunda yarışmaya veda eden Hilal, duygusal anlar yaşayarak ekibe teşekkür ettiğini belirtti.

Mütevellispor, Rıdvan Türküler ile anlaştı

Mütevellispor, Manisa 1. Amatör Küme'de yeni sezon için teknik direktör Rıdvan Türküler'i göreve getirdi ve sezon planlamalarını hayata geçirdi.
Bursa’da Tehlikeli Tramvay Yolculuğu Şaşırttı

Bursa'da tramvayın arkasında oturan bir çocuk, tehlikeli bir yolculuk yaptı. O anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi, kaza olmadan olay sona erdi.

