MasterChef Türkiye, Eğlenceli Anlar Yaşıyor

YENİ SEZONDA YÜKSEK TANSİYON VE KAHKAHA

TV8’in heyecanla takip edilen programı MasterChef Türkiye, yeni sezonuyla mutfak tutkunlarını ekran başına çekmeye devam ediyor. 2025-2026 sezonunda yeniden Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın jüri olarak yer aldığı yarışmada, hem gerilim dolu hem de kahkahalarla dolu anlar yaşanıyor. Ön eleme turunun son bölümünde yarışmacılar, yeteneklerini sergilemek için tüm becerilerini ortaya koyarken, stüdyoda yaşanan bir olay sosyal medyanın gündemine oturdu.

ŞEFLERİN ŞAKASI STÜDYODA SÜRPRİZ YARATTI

Yarışmacılardan Merve Gezgin, titizlikle hazırladığı tabağını jüriye sunduğunda ilginç bir durumla karşılaştı. Şeflerin, Merve’ye sorduğu “Bu tabağı başka bir yerde daha önce sergiledin mi?” sorusu, onu oldukça şaşırttı. Merve, bu sorunun ardından bir anlık sessizlik yaşarken, stüdyoda bulunan diğer yarışmacılar ve seyirciler de merakla durumu izledi. Gerilim dolu anların ardından şefler, bu sorunun aslında planlı bir şaka olduğunu açıkladı. Jürinin gerçekleştirdiği bu “şef şakası”, stüdyodaki atmosferi neşelendirdi ve ekran başındaki izleyicilere de keyifli anlar yaşattı. Merve, şakanın şokunu atlattıktan sonra rahat bir nefes alarak jüriye esprili bir cevap verdi.