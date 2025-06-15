MasterChef Türkiye İlhan Buğra Kimdir?

YARIŞMADA YER ALAN İSİMLER

Jüriliğini Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya’nın üstlendiği MasterChef Türkiye’de yarışmacılar, izleyicilerin büyük dikkatini çekiyor. Bu sevilen yarışmada, farklı yeteneklere sahip yarışmacılar üst tura çıkmak için kıyasıya mücadele ediyor. Peki, MasterChef İlhan Buğra kimdir, kaç yaşında, nereli ve Instagram hesabı var mı? Ayrıca, İlhan Buğra elendi mi? Sanatçının Kocaeli’den yarışmaya katıldığını belirtmek gerekiyor. Kocaeli’li İlhan Buğra, Bolu Mengen’de eğitim almış bir şeftir.

ETAP GEÇİŞİ VE ŞAMPİYONLUK

İlhan Buğra Karabulut, enginar püreli levrek yemeği ile şeflerden üç evet alarak ikinci aşamaya geçmeye hak kazandı. MasterChef Türkiye 2024-2025 sezonunda finalde Onur ve Kerem karşı karşıya gelmişti. Gece sonunda, şampiyonluk kupasını alan isim Onur oldu ve MasterChef tarihine adını yazdırmayı başardı.

JÜRİ DEĞİŞİKLİĞİ OLMAYACAK

2025-2026 MasterChef Türkiye sezonunda jüri üyelerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı. TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşacak olan yarışmada, önceki sezonlarda olduğu gibi yine bu üç usta şefe yer veriliyor: • Mehmet Yalçınkaya • Somer Sivrioğlu • Danilo Zanna.