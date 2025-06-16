MasterChef Türkiye Jüri Üyeleri Değişmedi

JÜRİ ÜYELERİ VE YARIŞMACILAR

MasterChef Türkiye, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya’nın jüri üyeliğinde izleyicilerin dikkatini çekiyor. Sevilen yarışmada çeşitli yeteneklere sahip yarışmacılar, üst tura çıkmak için kıyasıya bir mücadele veriyor.

MASTERCHEF CANLI İZLEME YOLU

16 Haziran Pazartesi günü MasterChef’i nereden ve nasıl izleyebileceğinizi merak ediyorsanız, programın canlı izleme linkinin mevcut olup olmadığını kontrol etmeniz gerekiyor.

GEÇEN SEZONUN ŞAMPİYONU

MasterChef Türkiye 2024-2025 sezonunda finalde Onur ile Kerem karşı karşıya gelmişti. Gecenin sonunda, şampiyonluk kupasını kazanan isim Onur oldu ve bu başarı ile MasterChef tarihine adını yazdırdı.

YENİ SEZONUN JÜRİSİ

2025-2026 sezonunda MasterChef Türkiye’de jüri üyeleri değişiklik göstermedi. TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşacak yarışmada, önceki sezonlarda olduğu gibi Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna yer alacak.