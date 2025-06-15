Masterchef Türkiye Jürisi Değişmedi, Şefler Ayrı

YARIŞMACILARIN İLGİSİ VE JÜRİ

Masterchef Türkiye’de jüri koltuklarında Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya oturuyor. Yarışmacılar, izleyicilerin dikkatini çekerek bir üst tura çıkmak için kıyasıya bir mücadele veriyor.

SEZER DİRİCAN HAKKINDA

MasterChef Sezer, 1995 yılında Amasya’da dünyaya gelmiştir ve aşçılık mesleğinde 7 yıllık profesyonel deneyime sahibidir. Yarışmada mango soslu balık yemeği ile jüriden evet oyu almayı başardı. Merak edilen sorulardan biri de Sezer Dirican’ın Instagram hesabının olup olmadığı ve elenip elenmediğidir.

SEZONUN ŞAMPİYONU

MasterChef Türkiye 2024-2025 sezonunun finalinde Onur ile Kerem karşı karşıya gelmişti. Gecenin sonunda, Onur şampiyonluk kupasını kazanarak MasterChef tarihine adını yazdırmış oldu. 2025-2026 MasterChef Türkiye sezonunda jüri üyelerinde herhangi bir değişiklik olmamış olup, TV8 ekranlarında tekrar izleyiciyle buluşacak yarışmada yine Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna görev alıyor.