MasterChef Türkiye Kısmi Bilgileri Var

MASTERCHEF TÜRKİYE YARIŞMASINDA YARIŞMACILARIN PERFORMANSI

Jüriliğini Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya’nın üstlendiği Masterchef Türkiye yarışmasında, yarışmacılar izleyiciler üzerinde büyük bir ilgi uyandırıyor. Sevilen bu yarışmada, birbirinden farklı yeteneklere sahip yarışmacılar, üst tura çıkmak için kıyasıya bir rekabet içinde bulunuyor.

OĞULCAN SARILAR VE YARIŞMA HAKKINDA DETAYLAR

MasterChef Oğulcan, 29 yaşında ve Bursa kökenlidir. 2019 yılından beri aşçılık yapmaktadır. Oğulcan, yarışmaya katıldığında kuskuslu kuzu sırt yemeği ile şeflerden evet oyu alarak, ikinci aşamaya geçmeye hak kazandı. MasterChef Türkiye 2024-2025 sezonunda, finalde Onur ve Kerem karşı karşıya gelmişti. Gecenin sonunda şampiyon olan isim Onur oldu ve böylece MasterChef tarihine adını yazdırdı.

JÜRİ ÜYELERİ VE YARIŞMANIN DEVAMLIĞI

2025-2026 MasterChef Türkiye sezonunda jüri üyelerinde herhangi bir değişiklik olmadan, TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Önceki sezonlarda olduğu gibi, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna jüri olarak yarışmaya devam edecek. Yarışmacılar arasında yer alan Oğulcan Sarı, performansıyla dikkat çekmeyi sürdürüyor.