MasterChef Türkiye Yarışması Devam Ediyor

YARIŞMACILAR İLGİ ODAĞI

Masterchef Türkiye’de Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya jüriliğini üstleniyor. Yarışmacılar, izleyicilerin dikkatini çekerken, birbirinden özel yeteneklerle üst tura çıkmak için yoğun bir mücadele veriyor.

GAMZE HAKKINDA BİLGİLER

MasterChef Gamze kimdir? 35 yaşındaki Gamze, İzmir doğumlu ve Eskişehir’de büyümüş. Opera mezunu olan Gamze evli. Hakkında henüz herhangi bir oylama yapılmadı. Yarışmada Gamze’nin elenip elenmediği merak ediliyor.

ÖNCEKİ SEZONLARIN SONUCU

MasterChef Türkiye 2024-2025 sezonunda, finalde Onur ve Kerem karşı karşıya gelmişti. Gecenin sonunda, şampiyonluk kupasını kazanan Onur, MasterChef tarihine adını yazdırmış oldu. 2025-2026 sezonunda ise jüri üyeleri değişmedi ve TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak yarışmada yine Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna yer aldı.