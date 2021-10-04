Acun Ilıcalı’nın kanalı TV8’de yayınlanan ve reyting rekorları kıran yarışma MasterChef Türkiye’de elenen isim belli oldu.

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya’nın jürisi olduğu MasterChef Türkiye 2021’e bir isim daha veda etti.

Mustafa, Milhan, Ateş, Araz, Şükrü ve Safanur’un eleme potasında yer aldığı haftada yarışmacılar iki etapta şeflerin karşısına çıktı.

Son üçe kalan; Mustafa, Şükrü ve Ateş Limonlu mereng pay adlı tatlıyı en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Yapılan tadım sonrası gecenin ikinci etabında istenen tabağı en az başarılı yapan isim Şükrü oldu ve yarışmadan elendi.