MasterChef yarışmasından kim elendi?

Acun Ilıcalı’nın kanalı TV8’de yayınlanan ve reyting rekorları kıran MasterChef’te haftanın elenen ismi belli oldu.

MasterChef Türkiye 2021’de sezonun ilk elemesi gerçekleşti. Tv8 ekranlarında 29 Ağustos Pazar akşamı sevenleri ile buluşan MasterChef’te eleme adayı olarak belirlenen Tunahan, Tahsin, Burcu, Görkem, Hamza ve Safanur ikili turda yarışmada kalmak için adeta zamanla yarıştı. Beyaz peynir yaratıcılık oyunu ve Danilo Zanna şefin imza tabağı olan Ragiz yemeği için tezgah başına geçen yarışmacılardan elenen isim Görkem oldu.