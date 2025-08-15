Mastob Yeni Başkanını Seçti

GENEL KURUL GÖRÜŞÜNDE YENİ YÖNETİM BELİRLENDİ

Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği (MASTOB), olağanüstü genel kurulunun ardından yeni Başkanı’nı seçtiği ilk toplantısını gerçekleştirdi. Kısa adı MASTOB olan bu birlikte, yeni başkan olarak Zafer Süral göreve getirildi. Başkan yardımcılıklarına Durmuş Vural ve Adem Tuluk, genel sekreterliğe Ramazan Kara ve muhasip üyeliğine Hüseyin Külahlı seçildi.

YENİ BAŞKANIN MESAJI

Başkan Zafer Süral, görevi devraldıktan sonra ilk açıklamasında “Tüm üyelerimizle beraber tek vücut olarak Manavgat’ımızı turizmde hak ettiği noktaya getireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.