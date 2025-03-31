Masuaku, Beşiktaş’ta 100. Resmi Maçına Çıkıyor

BEŞİKTAŞ’IN YILDIZ FUTBOLCUSU 100. MAÇINA ÇIKMAYA HAZIR

Beşiktaş’ın Demokratik Kongolu oyuncusu Arthur Masuaku, 3 Nisan Perşembe günü saat 20.30’da Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe ile oynanacak maçta forma giymesi durumunda kariyerinin 100. resmi müsabakasına çıkacak. 2022-2023 sezonunda Beşiktaş’a katılan 31 yaşındaki futbolcu, bu mücadelede görev alması halinde “dalya” diyerek bu önemli eşiği geçecek. Masuaku, bugüne kadar siyah-beyazlı takım adına 99 maçta 3 gol ve 16 asistle önemli katkılar sağladı.

SEZONUN EN İSTİKRARLI OYUNCUSU

Bu sezon Beşiktaş’ın en istikrarlı oyuncularından biri olan Arthur Masuaku, Süper Lig’de şu ana kadar oynanan 27 maçın 25’inde yer aldı ve toplam 2 bin 52 dakika süre aldı. Tekrar atlamak gerekirse, 7. haftadaki Kayserispor maçı sarı kart cezası nedeniyle, 18. haftadaki Rizespor maçı ise diğer sebeplerle oynayamadı. Türkiye Kupası’nda ise şu ana kadar oynanan 3 maçın tamamında 90 dakika sahada kaldı. Avrupa Ligi’nde ise grup aşaması ve elemeler dahil olmak üzere toplamda 10 maçta 9 defa sahaya çıktı; yalnızca Bodo/Glimt maçında sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer almadı.

İKİ KUPA SEVİNCİ YAŞADI

Arthur Masuaku, Beşiktaş formasıyla iki kupa sevinci yaşadı. 2023-2024 sezonunda Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor’u 3-2 yenerek kupayı kazandılar ve bu maçta 90 dakika sahada kaldı. Ardından 2024-2025 sezonunun başında Galatasaray’ı 5-0 yenerek Süper Kupa’yı da kazandılar ve Masuaku bu mücadelede de 90 dakika ter döktü. Masuaku, böylece takımına hem bireysel hem de kolektif başarılarla katkı sağlamaya devam ediyor.