Masum Dursun, Markalar Festivali’ni Duyurdu

MAKSİMUM KAPSAMLI FESTİVAL DUYURUSU

RODİ Jeans Yönetim Kurulu Başkanı Masum Dursun, Türkiye’nin 81 ilinde düzenlenecek olan Markalar Festivali’ni müjdeledi. Ekim ayında başlayacak olan festivalin 25 gün sürmesi planlanıyor. Festivalin koordinatörü Dursun, “Markalar Festivali, markaları bir araya getirerek Türkiye’nin 81 ilinde hayata geçirilecek. Katılımcılar, global ölçekte tanınan markaların en yeni ürünlerini ve koleksiyonlarını ziyaretçilere tanıtma fırsatı bulacak” şeklinde bilgi verdi.

SANATÇILARIN PERFORMANSLARI

Dursun, “Türkiye’nin ve dünyanın sevilen sanatçıları, festival sahnelerinde performans sergileyerek unutulmaz konserler sunacak. Renkli sahne şovları, özel gösteriler ve sürpriz etkinliklerle her yaştan ziyaretçiye keyifli deneyimler hazırlanıyor” diye ekledi. Ayrıca, “Markalar, sektör temsilcileri ve yatırımcılarla bir araya gelerek yeni iş birlikleri kurma ve ticari ağlarını genişletme şansı elde edecek. Bu organizasyon, hem kültürel hem de ticari açıdan ülkenin dört bir yanında canlılık yaratacak” ifadesini kullandı. Yerel ziyaretçiler, dünya markalarıyla tanışma ve festival atmosferini yaşama fırsatı bulacak.

YENİ İŞ BİRLİKLERİ FIRSATI

Dursun, “Markalar Festivali ile amacımız, markaları ve sanatçıları aynı platformda buluşturmak. Türkiye’nin dört bir yanındaki insanlara modern, dinamik ve eğlenceli bir festival deneyimi yaşatmayı hedefliyoruz. Bu organizasyon, hem ticari hem de kültürel açıdan büyük bir değer yaratacak. Alışveriş, eğlence ve kültürün iç içe geçtiği bu büyük organizasyona tüm halkımız davetlidir” dedi.