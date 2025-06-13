Matematik Olimpiyatları Ödül Töreni Gerçekleşti

MATEMATİK OLİMPİYATLARI ÖDÜL TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Bu yıl ilk kez düzenlenen Matematik Olimpiyatları’nda başarılı olan öğrenciler, ödüllerini Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu’ndan aldı. Ödül töreni, Kültür Merkezi Prof. Dr. Kemal Bıyıkoğlu Salonu’nda gerçekleştirildi ve Rektör Hacımüftüoğlu’nun yanı sıra okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler büyük ilgi gösterdi. Rektör Hacımüftüoğlu, açılış konuşmasında Atatürk Üniversitesi’nin gençlerin akademik gelişimine katkı sağlayacak projelere önem verdiğini belirterek, şunları aktardı: “Bugün burada, Atatürk Üniversitesi olarak düzenlediğimiz Matematik Olimpiyatları kapsamında gerçekleştirdiğimiz yarışmanın ödül töreninde sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Matematik yalnızca bilimsel bir disiplin değil, aynı zamanda zihinsel bir yolculuktur. Düşünmeyi, analiz etmeyi, çözüm üretmeyi öğreten bu evrensel dil; insanlık tarihindeki en büyük ilerlemelerin temeli olmuştur. 12-13 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Matematik Olimpiyatları Farkındalık Eğitimi ile bu sürecin ilk adımını attık. Bugün burada, bu sürecin ödüllerle taçlandığı anlamlı bir noktadayız. Ancak inanıyorum ki bu yarışma bir son değil, genç zihinlerimizin başarılarla dolu geleceğinin ilk basamağıdır.”

HER ÖĞRENCİMİZ BİZİM İÇİN KAZANAN

Rektör Hacımüftüoğlu, yarışmaya katılan tüm öğrencileri tebrik ederek konuşmasına devam etti: “Her biriniz problem çözme kabiliyetiniz, analitik düşünme gücünüz ve gösterdiğiniz azimle ülkemizin bilim yolculuğunda umut kaynağı oldunuz. Bu platforma cesaretle çıkan her öğrencimiz bizim için birer kazanan, birer bilim neferidir. Bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen tüm akademisyenlerimize, görevli arkadaşlarımıza, öğrencilerimize rehberlik eden öğretmenlerimize ve en büyük destekçileri olan ailelerine en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Aynı zamanda bu etkinliğe destek veren tüm kurum ve kuruluşlara da şükranlarımı iletiyorum.”

Rektör Hacımüftüoğlu’nun açılış konuşmasının ardından ödül törenine geçildi. Programa, derece elde eden öğrenciler ile onlara rehberlik eden öğretmenler, Rektör Hacımüftüoğlu’ndan ödüllerini alarak etkinliği sonlandırdı.

MATEMATİK OLİMPİYATLARI GELECEK YILLARDA DA SÜRECEK

25 Mayıs 2025 tarihinde başarıyla tamamlanan Matematik Olimpiyatları, 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirildi. Bölgedeki pek çok okuldan öğrencilerin katıldığı bu sınav büyük ilgi gördü. Matematiksel düşünme becerilerini geliştirmeyi ve yetenekli öğrencileri teşvik etmeyi amaçlayan olimpiyatlarda katılımcılar, bilgi düzeylerinin yanı sıra zaman yönetimi becerilerini de test etme fırsatı buldu. Öğrencilerin sınav süresince gösterdiği performans, öğretmenler ve veliler tarafından takdirle karşılandı. Atatürk Üniversitesi yetkilileri, etkinliğe gösterilen yoğun ilgiden memnun kalarak, olimpiyatların gelecek yıllarda geleneksel hale gelmesinin planlandığını duyurdu. Üniversite, bu tür organizasyonlarla bilimsel farkındalığı artırmayı ve gençleri akademik gelişim konusunda motive etmeyi hedefliyor.