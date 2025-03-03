Mateta’ya FA Cup’ta Sert Müdahale

MAÇIN BAŞLANGICINDAKİ ZEHİRLİ MÜDAHALE

FA Cup 5. Tur mücadelelerinde Crystal Palace, Milwall’ı ağırladı ve maçın başlarında ev sahibi takımın Fransız forveti Mateta, Milwall kalecisi Liam Roberts’ın sert müdahalesiyle yere düştü. Bu olay, izleyenlerde büyük bir endişe yarattı. Crystal Palace, Mateta’nın sol kulağında ciddi bir yırtık tespit edildiğini ve bunun sonucunda 25 dikiş atıldığını açıklarken, aynı zamanda futbolcunun hastaneden taburcu edildiğini de bildirdi.

ÖNEMLİ ANLAR VE HAKEMİN KARARI

İlk yarının başlarında gerçekleşen olay, Crystal Palace’ın Selhurst Park’ta Milwall’ı konuk ettiği maçın 6. dakikasında yaşandı. Mateta, savunma arkasına gönderilen uzun topla hızla ilerlerken, Milwall kalecisi Liam Roberts, topu uzaklaştırmak amacıyla ona sert bir darbe yaptı. Yere yığılan golcü oyuncu için saha içinde acil müdahale yapıldı. Aurelious Micheal Oliver, VAR uyarısı sonrasında Roberts’a kırmızı kart göstererek duruma müdahale etti. Maça devam edemeyen Mateta, sedye ile saha dışına taşındı ve sağlık durumu, tüm futbolseverlerde kaygı oluşturdu.