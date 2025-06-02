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Mathias Ross Geri Dönecek Galatasaray’a

MATHIAS ROSS’UN GELECEĞİ AÇIKLANDI

Galatasaray’ın sezon başında satın alma opsiyonuyla Sparta Prag’a kiraladığı Mathias Ross’un durumu netleşti. Çekya basınındaki haberlere göre, Sparta Prag, 24 yaşındaki stoperin bonservisini alma yönünde bir karar vermedi. Bu gelişmeyle birlikte Ross’un tekrar Galatasaray’a döneceği ifade ediliyor.

Galatasaray, Ross’u 2022-23 sezonu başında Aalborg’dan 1.75 milyon euroya takımına katmış ve sezon öncesinde 1.2 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla Sparta Prag’a kiralamıştı. Bu dönem boyunca Çekya ekibinde 17 maça çıkan Ross, bu maçlarda 1 gol atmayı başardı. Ayrıca, 24 yaşındaki stoper, 2025 yılında sadece 23 dakika süre aldı.

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