Mathias Ross, Plymouth ile anlaştı

MATHIAS ROSS’UN YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Süper Lig temsilcisi Galatasaray ile olan sözleşmesini sonlandıran Mathias Ross’un yeni takımı netleşti. Danimarka medyasına göre, genç stoper Ross, İngiltere Championship’ten düşen Plymouth ile anlaşma sağladı.

KULÜP SEÇİMİNDE BASKI YAPTI

24 yaşındaki Danimarkalı futbolcunun, daha fazla oynama şansı bulabileceği için Oxford, Hull City ve Sheffield Wednesday’in tekliflerini geri çevirdiği ifade ediliyor. Ross, önceki dönemlerinde NEC Nijmegen, Sparta Prag ve Galatasaray gibi kulüplerde forma giydi.

Deneyimli futbolcu, bu transferle birlikte beşinci kez farklı bir ligde kariyerine devam edebilecek. Galatasaray’da çıktığı iki maçta bir gol kaydeden Ross, yeni kulübünde başarılı bir performans sergilemeyi hedefliyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Panel Düzenledi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye-Japonya ilişkilerinin 101. yılı vesilesiyle Osaka'da bir panel gerçekleştirdi.
Çaykur Rizespor, Galatasaray Hazırlıklarına Başladı

Çaykur Rizespor, Galatasaray ile oynayacağı maç için antrenmanlarına başladı. Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde ısınma ve dayanıklılık çalışmaları yapılıyor.

