MATSO Başkanı Güngör, Tarımı Geliştiriyoruz

TARIM SEKTÖRÜNDEKİ HIZLI GELİŞİM

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör, bölgedeki tarım sektörünün son yıllarda gözle görülür bir gelişim gösterdiğini ifade etti. Bu gelişimin sürdürülebilirliğine katkı sunmak için sürekli bir çaba içerisinde olduklarını belirtti. MATSO tarafından düzenlenen “Topraksız Tarımda Çilek Yetiştiriciliği” konulu bilgilendirme toplantısı, yoğun bir katılım ile gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını yapan Güngör, Manavgat’ın tarım, turizm ve ticaret alanlarında ülke ekonomisine önemli katkılar sağladığını vurguladı. Tarımın köklü bir sektör olduğunu ve son yıllarda Manavgat’ta hızlı bir ilerleme kaydedildiğini aktaran Güngör, bu gelişimin sürdürülebilirliğini sağlamanın kritik bir önem taşıdığını belirtti.

TOPRAKSIZ TARIMDA ÇİLEK ÜRETİMİ

MATSO Başkanı Güngör, Manavgat tarımının gelişimine katkıda bulunmak amacıyla “MATSO olarak çeşitli raporlar hazırlıyor, eğitimler ve bilgilendirme toplantıları düzenliyoruz. Üyelerimizin özellikle son dönemde topraksız tarım ve çilek yetiştiriciliğine yönelik artan ilgisi doğrultusunda bu toplantıyı organize ettik” dedi.

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nafiye Ünal, toplantıda topraksız tarımın temel prensipleri, uygulama yöntemleri ve çilek yetiştiriciliğindeki avantajları hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Manavgat’ın iklim avantajı, gelişmiş seracılık altyapısı ve bilinçli üretici profili ile modern tarıma olan ilgisi sayesinde çilek üretiminde önemli bir potansiyele sahip olduğunu dile getiren Ünal, son beş yılda ilçede çilek üretiminin yüzde 500 oranında arttığını aktardı. Bu artışın örtü altı ve modern tarım sistemlerinin desteğiyle sağlandığını ifade etti.

Ünal, topraksız tarımın, toprak kullanılmadan özel yetiştirme ortamlarında ve otomasyon sistemleri ile kontrollü bir üretim şekli olduğunu belirtti. Bu yöntemin verim ve kalite açısından geleneksel tarıma göre önemli avantajlar sunduğunu kaydederek, Manavgat’ın, Antalya genelinde örtü altı çilek üretiminin yüzde 7,7’sini karşıladığını açıkladı. Ayrıca, topraksız tarımda birim alandan 2-3 kat daha fazla verim elde edilebileceğine dikkat çekti. Sunumda, üretim sistemleri, otomasyonun önemi, açık ve kapalı sistem farkları gibi teknik konularda da bilgiler verildi. Doç. Dr. Ünal, üreticilere su analizleri ve drenaj kontrolü gibi konularda da önerilerde bulundu.