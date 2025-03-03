Matso ve Mastob Bölge Turizmini Görüştü

ZİYARETİN AMAÇLARI

MASTOB Başkanı Ahmet Özden ve Yönetim Kurulu Üyeleri, MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör’ü ziyaret etti. Bu ziyarette bölge turizminin gelişimi, daha fazla turist ağırlamak için yapılması gerekenler konuşuldu. MASTOB, MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Meclis Başkanı Sedat Öz ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi. Görüşmede, bölgenin turizm destinasyonu olan Manavgat-Side’nin daha nitelikli hizmet vermesi için gerekli çalışmalar ele alındı. Geçmiş dönemlerde yaşanan olumsuzlukların tekrar yaşanmaması için sezon öncesi alınacak önlemler ve tedbirler üzerine istişare edildi. Manavgat’ın her geçen yıl daha fazla turist ağırladığına dikkat çekilerek, 2025 yılı turizm sezonunda önemli bir artış beklentisi ifade edildi.

İŞ BİRLİĞİ VE TANITIM FAALİYETLERİ

Ziyarette, yurt içi ve yurt dışında düzenlenen turizm fuarlarında yapılan tanıtım faaliyetleri değerlendirildi. Bu kapsamda, bölgenin tanıtımı için iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, “Manavgat, sahip olduğu doğal güzellikleri, tarihi mirası ve kaliteli turizm hizmetleriyle her yıl daha fazla turist ağırlıyor” diyerek, sürdürülebilir büyüme için sektör temsilcileriyle iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Güngör, “Yurt içi ve yurt dışında yürüttüğümüz tanıtım faaliyetlerini daha da güçlendirerek, Manavgat-Side destinasyonuna daha nitelikli ve daha fazla turist çekebilmek için çaba gösteriyoruz” şeklinde konuştu.

ORGANİZASYONUN ÖNEMİ

MASTOB Başkanı Ahmet Özden, turizmde sürdürülebilir büyümenin sağlanabilmesi için sektörün tüm paydaşlarıyla ortak hareket etmenin önemine değindi. Özden, “MATSO ile gerçekleştirdiğimiz bu verimli toplantıda, bölge turizmini daha ileriye taşımak adına neler yapabileceğimizi konuştuk. Tüm paydaşlarımızla birlikte Manavgat-Side destinasyonunun hak ettiği yere ulaşması için çaba gösteriyoruz” açıklamasında bulundu.

– ANTALYA