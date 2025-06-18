Matteo Bocelli, İstanbul’daydı

MATTEO BOCELLI İSTANBUL’DA KONSER VERDİ

Matteo Bocelli, klasik ve modern pop müziğini bir araya getiren sanatçı olarak “Summer Nights” turnesi kapsamındaki performansı için İstanbul’da müzikseverlerle bir araya geldi. Babası ünlü tenor Andrea Bocelli’den aldığı müzik eğitimi ile dikkat çeken genç sanatçı, Piu Entertainment organizasyonu ile Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda hayranlarını selamladı.

KONSERDE SESLENDİRİLEN ŞARKILAR

Konsere “For You” adlı şarkısı ile başlayan Matteo Bocelli, “Luccica”, “Dimmi”, “Solo”, “Can’t Help Falling in Love”, “Besame Mucho”, “Quando Quando Quando”, “Can’t Take My Eyes Off You”, “Tempo”, “Honesty”, “Anime Imperfette”, “Chasing Stars”, “Perfect Symphony”, “If I Knew”, “Fall On Me”, “To Get To Love You” ve “Caruso” gibi eserleri dinleyicileriyle paylaştı. “İyi akşamlar” diyerek katılımcılarını selamlayan Bocelli, “İstanbul, nasılsınız? Bu benim burada ilk performansım. Çok heyecanlıyım. Umarım bu gece birlikte iyi zaman geçireceğiz.” şeklinde bir açıklama yaptı.

İtalyanca ve İngilizce şarkılardan oluşan repertuvarı hakkında bilgi veren Matteo, “Bu tarzı seçtim çünkü Matteo’nun çocukluğunu oluşturan o müziğin bir karışımı olacak. Samimi bir his vermek istedim. Tahmin edebileceğiniz gibi operanın çok fazla olduğu bir ailede büyüdüm. Herkesin bildiği birçok klasik eserin yanı sıra Frank Sinatra ve Whitney Houston gibi inanılmaz sesler de vardı.” diyerek müzik geçmişine değindi.

DİNLLEYİCİLERLE ETKİLEŞİM

Performansı sırasında dinleyicilerinin arasında şarkı söyleyen ve onlarla dans eden Bocelli, dinleyicilerden yoğun ilgi gördü. Genç yaşına rağmen birçok büyük sahnede performans sergileyen Matteo’nun müziğe tutkusu, çocuk yaşlarda piyano dersleri ile başladı. İlk konserini Roma’daki Kolezyum’da veren 27 yaşındaki sanatçının, 2018’de babası Andrea Bocelli ile seslendirdiği “Fall on Me”, dünya genelinde 400 milyon dinlenmeyi aştı.