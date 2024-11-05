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Matthew Horsnell’in Uyumakla İmtihanı: Katapleksi Sorunu

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MATTHEW HORSNELL’İN UYKU SORUNLARI

Matthew Horsnell’in uyku sorunları, 6’ncı sınıftayken bir anda başlamıştı. 43 yaşındaki Horsnell, o dönemleri “Akşamları saat 8 buçukta yatıyordum ama buna rağmen her sabah uyanıp yataktan çıkmakta zorlanıyordum. Kardeşimle beni okula götüren annemin hazırlanmasını beklerken koltukta uyuyakalıyordum. 20 dakikalık okul yolunda yine uyuyordum. Bu durum gün boyunca devam ediyordu. Okulda uyuyabilmek için arka sıralara geçiyordum” diyerek dile getirdi.

DUYGULARININ KONTROLÜNÜ KAYBETMESİ

Horsnell, 20 yaşına geldiğinde yaşadığı sorun sadece aşırı uyku halinden çıkmıştı. Güçlü bir duygu hissettiğinde, kısa süreliğine vücudunun kontrolünü kaybediyor, yere yığılıyordu. Bu durum, bilim insanlarının “katapleksi” adını verdiği bir durumdu. Yani bilinci açık olmasına rağmen vücudu felç oluyordu.

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