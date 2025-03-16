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Matthew Richardson Dünya Rekoru Kırdı

2025 UCI PİST BİSİKLETİ ULUSLAR KUPASI’NDA DÜNYA REKORU

2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası’nda erkekler sprint dalında pedal basan Büyük Britanyalı bisikletçi Matthew Richardson önemli bir başarı elde etti. Dünyanın en prestijli pist bisiklet organizasyonlarından biri olan bu etkinlik, ilk kez Türkiye’de, 44 ülkeden 300 sporcunun katılımıyla Konya Veledromu’nda gerçekleşiyor.

MATTHEW RICHARDSON’UN REKORU

Yarışların üçüncü gününde erkekler sprint kategorisinde mücadele eden Matthew Richardson, 9.041 saniyelik süre ve 79 ortalama hız ile yeni bir dünya rekoru kırdı. Bu başarı, Richardson’un pist bisikletindeki yeteneklerini bir kez daha gözler önüne seriyor.

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