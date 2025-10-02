Mattia Ahmet Minguzzi Davası 21 Ekim’e Ertelendi

DAVA TARİHİNİN GÜNCELLENMESİ

Kadıköy’de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin öldürülmesine dair dava, 21 Ekim tarihine ertelendi. Minguzzi ailesinin avukatı Ersan Barkın, “Sanıkların akli melekelerinin yokluğuna ya da suçun idrakine ilişkin herhangi bir rapor sunulmadı, sunulamaz” şeklinde açıklamada bulundu. Mattia Ahmet Minguzzi, bıçaklı bir saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Dava, Kartal Anadolu Adalet Sarayı 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen 5. duruşmada takip edildi. Duruşmada sanık olarak yer alan 18 yaşından küçük 4 sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık avukatları, Minguzzi’nin katil zanlıları için cezai indirim almak üzere engelli raporu alındığını açıkladı; bu durum, mahkeme koridorlarındaki vatandaşların tepkisini çekti.

Minguzzi ailesinin avukatı Ersan Barkın, duruşmadaki taleplerinin mevcut sanıkların iddianamedeki maddelerle yargılanmalarının yeterli olmadığını belirterek, “Aynı zamanda evladımızın maruz kaldığı silahla tehdit ve kasten yaralama suçlarından da haklarında ek savunma verilerek mahkumiyetlerinin tesis edilmesi yönündeydi. Bu değerlendirmemiz kabul edilmedi ama cumhuriyet savcısı mütalanın hazır olduğunu ifade etti. Birleşen davadaki iki sanık, sadece bu eyleme ‘yardım eden’ sıfatıyla yargılanıyorlardı. Ancak Ağır Ceza Mahkemesi, taleplerimizi kabul etti ve davaya sonradan eklenen 2 sanığa dosyanın ilk 2 sanığıyla aynı şekilde davranarak, ‘iştiraken’ bu eylemin gerçekleştirilmesinden dolayı ek savunma hakkı tanıdı” ifadelerini kullandı. Bu durum, mahkemenin 4 sanığa da ‘iştiraken adam öldürme’ suçundan ceza tayin etme imkanını artırdı.

Barkın, sanıkların cezai indirimden yararlanmak için “engelli raporu” aldıklarıyla ilgili iddialara da yanıt vererek, “Bu dosyaya sunulmuş olan yeni bir rapor yok. Kamuoyu bu duruma hassasiyet gösteriyor ama endişeye mahal bir şeyler yok. Daha önce sunulmuş olan rapor, çocuğun ‘kaynaştırma öğrencisi’ olduğuna dair bir rapordu. Yani sanıkların akli melekelerinin yokluğuna ya da suçun idrakine ilişkin herhangi bir rapor sunulmadı, sunulamaz. Zaten soruşturma aşamasında da bu sanığın gerçekleştirdiği eylemin idrakinde olduğu ve ceza ehliyetine sahip olduğuyla ilgili adli tıp raporu vardı” dedi. Barkın, sanıkların haksız tahrik indirimi uygulanmaksızın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep ettiklerini bildirdi.

Davanın karar duruşması 21 Ekim’de yapılacak. Anne Yasemin Minguzzi, mahkeme salonu çıkışında yaşadığı gerginlikle alakalı, “Annem içeride fenalaştı, ben zaten kendimi her seferinde zor tutuyorum. Bugün dördünü de karşımda görünce kendimi tutamadım doğal olarak, o yüzden çok zor bir gündü. Ama bana göre her şey yolunda gidiyor, karar 21 Ekim’de çıkmış olacak” şeklinde konuştu. Ayrıca Minguzzi ailesini desteklemek amacıyla çok sayıda vatandaş, sabahın erken saatlerinden itibaren adliye koridorlarında ve çıkışında hazır bulundu. “Emsal karar istiyoruz” sloganları eşliğinde vatandaşlar, Minguzzi davasına destek verdiler.