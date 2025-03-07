Mattia Ahmet Minguzzi İçin Hazırlanan İddianame

İDDİANAME HAZIRLANDI

Mattia Ahmet Minguzzi’yi 24 Ocak’ta İstanbul Kadıköy’deki pazarda bıçaklayarak öldüren şüphelilere ilişkin iddianame hazırlandı. İki zanlı için 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Şüphelilerden biri 16, diğeri ise 15 yaşında. 18 yaşından küçük oldukları için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanmaları mümkün değil. Ahmet’in ailesi, zanlıların en ağır cezayı almasını ve indirim yapmamalarını istiyor.

BABA MİNGUZZİ’DEN AÇIKLAMALAR

NTV’ye konuşan baba Minguzzi, “Ahmet için herkes için bir eşik olsun. Biz Ahmet’i kurtaramadık başka çocukları kurtarmak için ben elimde ne varsa yapacağım. Ahmet adına yeni bir yasa yapsınlar. Ama örnek olsun, örnek olsun gelecek için. Ahmet yok, maalesef geri gelmeyecek” diyerek duygularını paylaştı. Ahmet’in babası, iddianamede yer alan zanlıların “bize laf attı” ifadelerinin doğru olmadığını vurgularken, “Haberlerde ‘kavga çıktı’ diyorlar, çatışma çıktı. Ben bunu kabul etmiyorum. Ben sadece bir mahsun taraf görüyorum” ifadelerini kullandı.

ORGAN BAĞIŞI VE HASTANE SÜRECİ

Mattia Ahmet Minguzzi, yaralanmasının ardından 2 hafta boyunca hayatta kalmaya çalıştı. Beyin ölümü gerçekleştiğinde ailesi, başka insanlara hayat olabilmesi için organlarını bağışlamaya karar verdi. Ancak, “Zor karar oldu tabii ki ama imzaladık kabul ettik. Çünkü Ahmet yaşasın. Ama maalesef bu canavarlar o kadar zarar verdiler oğluma doktorları ‘kullanamıyoruz’ dediler. Başka bir şok oldu sonsuz bir acı” diyerek ruhsal durumunu dile getirdi. Korneası bile enfeksiyon sebebiyle nakil edilemedi.

İFADENİN DETAYLARI

İddianamede yer alan U.B, “15 yaşındayım, B.B’nin Minguzzi’yi 5-6 kez bıçakladığını gördüm, kendim bıçaklamadım, yerdeyken tekme attım” ifadesini verdi. B.B. ise, Minguzzi’nin annesi ve kız kardeşine küfür ettiğini öne sürerek, “Tahrik altında olduğum için bıçakladım” iddiasında bulundu. Adli Tıp Kurumu tarafından alınan otopsi raporuna göre, Minguzzi’nin göğsünde delici alet yarası bulunduğu ve ölüm sebebinin kesici aletle saldırıya bağlı iç organ yaralanması olduğu kaydedildi. İddianamede, iki şüphelinin “çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan 18’er yıldan 24’er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

MAHKEME SÜRECİ

Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere Anadolu Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Ünlü İtalyan şef Andrea Minguzzi’nin oğlu olan Mattia Ahmet Minguzzi, kaykay malzemesi almak için arkadaşlarıyla pazara gitmişti. Pazardan ayrılmak isteyen Minguzzi, B.B. tarafından 5 kez bıçaklandı ve U.B. ise yere düşen Minguzzi’yi tekmeledi. Ağır yaralanan genç, hastaneye kaldırılmış ancak 9 Şubat’ta hayatını kaybetmişti.