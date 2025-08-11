Matvey Kislyak, Fenerbahçe ile görüşüyor

TRANSFER SÜRECİNE DAMGA VURAN AÇIKLAMALAR

Rusya Ligi takımlarından CSKA Moskova’nın 20 yaşındaki hücum oyuncusu Matvey Kislyak’ın menajeri Aleksandr Manyakov, oyuncusunun Fenerbahçe’ye transferi hakkında dikkat çekici açıklamalar yapıyor. Manyakov, Fenerbahçe’nin sportif direktörü Devin Özek ile bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti. Menajer, “Fenerbahçe’nin sportif direktörü Devin Özek ile görüştüm. Başkan tarafından tam yetki verilmişti. Türkiye’ye giderek masaya oturdum ve Matvey’in dört yıllık sözleşmesi olduğunu, tüm konuların CSKA ile çözülmesi gerektiğini söyledim. Onlar da ‘Nereden başlayalım?’ diye sordu. Ben de ‘En düşük tekliften başlayın, tepkilerini görün’ dedim” ifadelerini kullandı.

CSKA YETKİLİLERİNDEN NET TAVIR

Manyakov, CSKA Moskova’nın yetkililerinin bu transferle ilgili net bir tavır sergilediğini dile getirdi. “Evgeny Shevelev ve Roman Babayev bana, ‘Kislyak satılık değil. Bu konuyu kapatalım ve Matvey’in yeni sözleşme şartlarını konuşalım’ dediler” şeklinde konuşan menajer, kulübün bu noktada kararlı olduğunu vurguladı. Bu gelişmeler, Matvey Kislyak’ın geleceği ile ilgili merakları artırıyor.