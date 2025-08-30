Mauro Icardi 2. Golünü Attı

MAURO ICARDI SEZONUNDAKİ İKİNCİ GOLÜNÜ ATTI

Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Trendyol Süper Lig’deki bu sezonki ikinci golünü kaydetti. Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor’u konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip, mücadeleyi 3-1’lik skorla kazanarak sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu karşılaşmada goller, Davinson Sanchez, Victor Osimhen ve Mauro Icardi tarafından atıldı.

ICARDI’YE GOL YETİŞTİ

Müsabakanın 90+2. dakikasında Sallai’nin sağ taraftan ceza sahasına yaptığı pasla boş pozisyonda bulunan Icardi, meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 3-1’e taşıdı. 32 yaşındaki futbolcu, böylece bu sezon Süper Lig’de Fatih Karagümrük maçından sonra ikinci kez gol atmış oldu.