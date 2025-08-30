Haberler

Mauro Icardi 2. Golünü Attı

MAURO ICARDI SEZONUNDAKİ İKİNCİ GOLÜNÜ ATTI

Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Trendyol Süper Lig’deki bu sezonki ikinci golünü kaydetti. Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor’u konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip, mücadeleyi 3-1’lik skorla kazanarak sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu karşılaşmada goller, Davinson Sanchez, Victor Osimhen ve Mauro Icardi tarafından atıldı.

ICARDI’YE GOL YETİŞTİ

Müsabakanın 90+2. dakikasında Sallai’nin sağ taraftan ceza sahasına yaptığı pasla boş pozisyonda bulunan Icardi, meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 3-1’e taşıdı. 32 yaşındaki futbolcu, böylece bu sezon Süper Lig’de Fatih Karagümrük maçından sonra ikinci kez gol atmış oldu.

Haberler

Darende Festivali’nde Sinan Akçıl Konseri

Malatya'nın Darende ilçesinde gerçekleştirilen 72. Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali'nde, şarkıcı Sinan Akçıl kamuflaj kıyafetiyle sahne alarak hayranlarına keyifli anlar yaşattı.
Haberler

Hatayspor, 1-1 berabere kaldı

Hatayspor'un İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta, Hatayspor teknik direktörü Almeida, takımın performansını övdü. İstanbulspor'un hocası Avcı ise galibiyet isteğini dile getirdi.

