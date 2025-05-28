Mauro Icardi, Ayasofya’ya Gitti

MAURO ICARDI İSTANBUL’DA ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARINA KATILDI

Mauro Icardi, sezonun büyük bir kısmını sakatlık nedeniyle geçirdiği için forma giyemedi. Ancak son zamanlarda İstanbul’da bulunarak şampiyonluk kutlamalarına katıldı. Yenikapı’daki kutlamalar sırasında öne çıkan isimlerden biri olan Icardi, büyük ilgi topladı.

AYASOFYA CAMİİ’NE ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİ

İstanbul’da geçirdiği süre zarfında Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez, önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Çift, İstanbul’dan ayrılmadan önce Ayasofya Camii’ni ziyaret etti. Bu ziyaret, hem turistler hem de yerel halk tarafından ilgiyle karşılandı.

DAVA NEDENİYLE İSTANBUL’DAN AYRILIYOR

Mauro Icardi’nin, Wanda Nara ile olan ilişkisi sona erdi. Çocuklarının velayeti konusundaki davası için İtalya’ya gitmesi bekleniyor. Bu davanın yeni duruşması İtalya’da görülecek. Icardi’nin İstanbul’daki süreci, kariyerinde önemli bir dönüm noktası olarak nitelendiriliyor.