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Mauro Icardi, China Suárez İbiza’da tatile gitti

Mauro Icardi VE China Suárez TATİLDE

Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, sezon sona ermesiyle birlikte sevgilisi China Suárez ile tatile çıkıyor. Şampiyonluk kutlamalarının ardından İstanbul’da kısa bir süre kalan çift, daha sonra İspanya’ya geçerek keyifli bir kaçamak yapmayı tercih ediyor.

İbiza’DA ROMANTİK ANLAR

Ünlü çift, tatil için İbiza’yı seçiyor. Gözlerden uzak bir atmosferde tekne turuna çıkan Icardi ve Suárez, denizin ve güneşin tadını çıkarıyor. Aşk dolu anlarıyla dikkat çeken ikili, samimi görüntüler vermiş oluyor.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

China Suárez, Icardi ile birlikte geçirdiği romantik anları sosyal medya hesabında kırmızı kalp emojisi eşliğinde paylaşarak, ilişkilerini bir kez daha sergiliyor. Bu paylaşım, ikilinin mutluluğunu ve aşklarını gözler önüne seriyor.

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