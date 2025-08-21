Mauro Icardi, Çinli Suarez’in Paylaşımında Gündem Oldu

Mauro Icardi’nin İlgisini Çeken Paylaşım

Süper Lig’de Galatasaray formasıyla sergilediği başarılı performansla taraftarların gönlünü kazanan Mauro Icardi, bu kez farklı bir sebeple gündeme geldi. Arjantinli futbolcunun sevgilisi China Suarez, Instagram üzerinden Icardi’nin iç çamaşırıyla poz verdiği bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

Cesur Fotoğraf Sosyal Medyada Gündem Oldu

Kısa süre içerisinde büyük ilgi gören bu paylaşım, sosyal medyada binlerce yorum ve beğeni aldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Suarez’in cesur paylaşımını destekleyerek olumlu yorumlar yaparken, bazıları ise bu fotoğrafın fazlasıyla özel olduğunu ve paylaşılmaması gerektiğini belirtti.