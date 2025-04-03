Mauro Icardi’den Dikkat Çeken Paylaşım

MAURO ICARDI’DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Fenerbahçe’ye karşı alınan zaferin ardından kişisel sosyal medya hesabında ilgi çeken bir paylaşım yaptı. Icardi, “Sadece hentbol oynamıyorlar, boks da yapıyorlar” ifadesiyle, teknik direktör José Mourinho’nun Okan Buruk’un burnunu sıktığı anları içeren videoyu paylaştı.

ICARDI’NİN PAYLAŞIMLARI

İcardi, bu paylaşımdan sonra “Sadece Okan Buruk” başlığıyla bir başka gönderi daha paylaşarak, takipçilerinin dikkatini çekmeyi başardı.