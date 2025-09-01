“Mauro Icardi’den Kerem’e Mesaj.”

Gündem

KEREM AKTÜRKOĞLU’NUN TRANSFERİNE TEPKİLER

Galatasaray’ın eski oyuncusu Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe’ye geçmesi, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında büyük bir rahatsızlık oluşturdu. Bu olayın ardından Galatasaray’ın ünlü Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi’den dikkat çeken bir sosyal medya paylaşımı geldi.

ICARDI’DEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Icardi, Instagram üzerinden Galatasaray efsanesi Metin Oktay’ın “Sizi buraya getiren yeteneğiniz, burada tutacak olan ise karakterinizdir.” sözlerini takipçileriyle paylaştı. Bu paylaşım, kısa bir süre içinde sosyal medyada büyük yankı buldu ve Kerem Aktürkoğlu’na yönelik bir göndermede bulunduğu şeklinde yorumlandı. İşte bu dikkat çeken paylaşım…

Hüdaverdi Tatlıbal, Sarımsak Satarak Öldürüldü

Ankara'da sokakta sarımsak satan Hüdaverdi Tatlıbal, husumetlisi tarafından aracında silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.
Ülkede Üç Yangın Sürüyor!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye genelindeki orman yangınlarında önemli ilerlemeler kaydedildiğini, Bartın Ulus ve Çanakkale-Ayvacık’taki alevlerin kontrol altına alındığını duyurdu.

