“Mauro Icardi’den Kerem’e Mesaj”

KEREM AKTÜRKOĞLU’NUN TRANSFERİNE TEPKİ

Galatasaray’ın eski futbolcusu Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe’ye transfer olması, sarı-kırmızılı taraftarların büyük tepkisini topladı. Bu olayın hemen ardından Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi’den dikkat çeken bir paylaşım ortaya çıktı.

ICARDI’DEN DÜŞÜNDÜREN PAYLAŞIM

Icardi, Instagram hesabından Galatasaray’ın unutulmaz isimlerinden Metin Oktay’a ait olan “Sizi buraya getiren yeteneğiniz, burada tutacak olan ise karakterinizdir.” sözlerini paylaştı. Bu paylaşım, kısa süre içerisinde sosyal medyanın gündeminde yer buldu ve Kerem Aktürkoğlu’na gönderme olarak değerlendirildi. İşte Icardi’nin o paylaşımı…

