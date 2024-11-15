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Spor

Mauro Icardi’den Şok İddia İle Açıklama

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ICARDI’NIN PERFORMANSI YILDIZLAŞTI

Galatasaray’da son iki sezonda gösterdiği yüksek performansla tüm futbolseverlerin dikkatini çeken Mauro Icardi, özel hayatıyla da sıkça gündeme geliyor. Sarı-kırmızılı takımın UEFA Avrupa Ligi’nde Tottenham ile oynadığı karşılaşmada yaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Icardi, aynı zamanda eşi Wanda Nara ile olan ilişkilerinde de çalkantılar yaşıyor.

WANDA NARA’YLA AYRILIK AŞAMASINDA

Son dönemde Arjantin’de rapçi L-Gante ile samimi görüntüler veren Wanda Nara, bu yeni ilişkisini duyururken Icardi ile olan ayrılıklarını da kamuoyuna açıklamıştı. Icardi’nin, çıkış yapan bu iddialara dair şikayetçi olacağı yönünde söylentiler bulunuyordu.

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