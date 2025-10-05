Mauro Icardi Derbi Sonrası Madrid’e Gitti

GALATASARAY’DA ICARDI TARTIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Süper Lig’in 8. haftasında Beşiktaş derbisinde 1-1 beraberlikle sahadan ayrılan Galatasaray’da Mauro Icardi etrafındaki tartışmalar sürüyor. Arjantinli futbolcunun derbiden sonra sosyal medya hesabından paylaştığı bir poz, hayranları arasında çeşitli görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Bu paylaşım dikkatleri üzerine çekti.

TARAFTARLARDAN FARKLI YORUMLAR

Beşiktaş derbisinin ardından İspanya’nın Madrid şehrine giden Icardi, taraftarların bir kesimi tarafından eleştirildi. Bir grup, Icardi’nin fiziksel olarak henüz yeterince hazır olmadığını ve milli arada ekstra antrenman yapması gerektiğini savunuyor. Diğer bir kesim ise yıldız oyuncunun milli arada kendi isteğine göre hareket edebileceği konusunda yorumlarda bulunuyor.

ICARDI DERBİDE YEDEK KALDI!

Beşiktaş derbisinde ilk 11’de yer almadığını öğrenen Mauro Icardi, ısınma seansına da çıkmamıştı. Bu durum, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu ve futbolcu üzerindeki gündem daha da sıcak hale geldi.