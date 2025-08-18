Mauro Icardi, Galatasaray’ın En Golcü Yabancı

GALATASARAY’IN HEDEFİ

Galatasaray’ın Arjantinli santrforu Mauro Icardi, sarı-kırmızılı kulübün tarihinde en çok gol atan yabancı futbolcu olmayı amaçlıyor. Icardi, 2022-2023 sezonunun başlangıcında Paris Saint-Germain’den kiralık olarak Galatasaray’a katıldı. Gösterdiği başarılı performans sayesinde, bir sonraki sezonda 10 milyon avro bonservis bedeliyle takımın kadrosuna alındı. Galatasaray formasıyla toplamda 88 maça çıkan Icardi, bu sezonun 2. haftasında Fatih Karagümrük ile oynanan maçta ağları havalandırarak, kulüpteki 62. golüne ulaşarak Çek futbolcu Milan Baros’u geride bırakarak, Galatasaray tarihinin en çok gol atan ikinci yabancı oyuncusu oldu.

Arjantinli santrfor, Galatasaray formasıyla 72 gol atan Rumen efsane Gheorghe Hagi’yi geçmek için 11 gol daha atması gerekiyor. Mauro Icardi, sarı-kırmızılı takımda geçirdiği ilk sezonunda 23 gol kaydetti. 2022-2023 sezonunda Süper Lig’de 22, Türkiye Kupası’nda ise 1 kez fileleri havalandırarak toplamda 23 gole ulaştı. Icardi, 2023-2024 sezonunda Süper Lig’de gol kralı unvanını kazandı. İkinci sezonunda Süper Lig’de 34 maçta 25 gol atarak, gol krallığında en üst sıraya yerleşti.

Bu sezonda Avrupa’daki müsabakalarda 6 ve TFF Süper Kupa’da 1 golle toplamda 47 maçta 32 gol atmayı başardı. Icardi, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a karşı oynadığı derbilerde toplam 8 kez fileleri havalandırdı. Fenerbahçe ile oynadığı 5 maçta 3 gol atan Icardi, Beşiktaş’a karşı ise 6 maçta 5 gol kaydetti.

Mauro Icardi, Galatasaray’daki üçüncü sezonunda yaşadığı büyük bir sakatlık nedeniyle takımdan uzun süre ayrı kaldı. Geçen sezon 7 Kasım 2024’te UEFA Avrupa Ligi’nde Tottenham’a karşı oynanan maçta sakatlık yaşadı ve sezonu kapattı. Uzun bir aranın ardından Icardi, Süper Lig’in yeni sezonunun 2. haftasındaki Fatih Karagümrük maçıyla 281 gün sonra sahalara geri döndü.