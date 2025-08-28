Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu Fotoğrafı

MAÇIN SONUCU

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanşında deplasmanda Benfica ile karşılaştı ve maçı 1-0 kaybetti. Benfica’nın galibiyet getiren golünü, 35. dakikada Fenerbahçe’nin transfer gündeminde olan Kerem Aktürkoğlu attı.

ICARDI’DEN PAYLAŞIM

Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’nde elenmesinin ardından sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Arjantinli golcü, Galatasaray’dan eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu ile birlikte yaşadığı sevinç anını takipçileriyle paylaştı.