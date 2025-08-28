Haberler

Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu Fotoğrafı Paylaştı

FENERBAHÇE’İN ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDEN ELENİŞİ

Süper Lig takımlarından Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında Benfica ile karşılaşarak elendi. 0-0 biten ilk maçın ardından, Da Luz Stadyumu’nda oynanan rövanş maçında Benfica, Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam edemedi ve elendi.

MAURO ICARDI’DEN SÜRPRİZ PAYLAŞIM

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, Fenerbahçe’nin elenmesinin ardından sosyal medya platformunda ilginç bir paylaşımda bulundu. Icardi, Benfica’ya karşı karşılaşmada gol atan eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu ile verdiği sevinç fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Bu paylaşım, futbol dünyasında büyük ilgi gördü.

Giresun’da Otomobil Dere Yatağına Devrildi

Giresun'un Dereli ilçesinde bir otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.
Eşref Rüya 2. Sezon Tarihi Açıklandı

Eşref Rüya dizisinin 2. sezonu izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Yeni sezon tarihiyle ilgili bilgiler merak konusu oldu. İzleyiciler, ne zaman başlayacağını araştırıyor.

