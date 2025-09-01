Mauro Icardi, Kerem’e atıfta bulundu

KEREM AKTÜRKOĞLU’NUN TRANSFERİ TEPKİLERİ ARTIRIYOR

Galatasaray’ın eski futbolcusu Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe’ye transferi, sarı-kırmızılı taraftarların yoğun tepkisini çekti. Bu olayın ardından, Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.

ICARDI’DEN ÖNEMLİ PAYLAŞIM

Icardi, Instagram hesabından Galatasaray efsanesi Metin Oktay’ın “Sizi buraya getiren yeteneğiniz, burada tutacak olan ise karakterinizdir.” sözlerini paylaştı. Bu gönderi, kısa sürede sosyal medyada gündem haline geldi ve Kerem Aktürkoğlu’na yönelik bir gönderme olarak yorumlandı. İşte o paylaşım…