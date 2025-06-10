Mauro Icardi’nin Ailesinde Süreç Zor

MAURO ICARDI’NİN ÖZEL HAYATIYLA İLGİLİ ÇALKANTILAR

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, geçmişte özel hayatında zor günler yaşadı. Eski eşi Wanda Nara ile olan çalkantılı ayrılığının ardından yakın zamanda China Suarez ile nişanlandığını açıkladı. Icardi, Suarez ile aşkını derinlemesine yaşarken, boşandığı eşinin hayatlarını huzursuz etmeye devam ettiği öne çıkıyor.

WANDA NARA’DAN AĞIR SÖZLER

Wanda Nara, Instagram üzerinden yaptığı açıklamalarla Icardi’nin yeni sevgilisi China Suarez’e ağır hakaretler yöneltti. Nara, “Kızlarımın her gözyaşının bedelini ödeyeceksiniz. Sen, küçük kızımın babasıyla öğle yemeği yemesine bile engel oluyorsun. Kötü insan!” diyerek öfkesini açıkça belirtti. Ayrıca, “En küçük kızımız, sadece kanepede uyuyakaldığı için öğle yemeğine gelmedi. Onu yıl sonu okul gösterisinde görmek için gittim. Dönüşte, annesini bir daha göremeyeceğini düşündüğü için biraz üzgündü. 8 yaşındaki bir çocuk böyle bir şey düşünebilir mi? Yoksa 6 ay boyunca yalanlarla beynini mi yıkadılar?” ifadelerini kullandı.

PSIKOLOJIK DEĞERLENDİRME VE GELECEK

Nara, psikolojik değerlendirmede, 8 yaşındaki bir çocuğun kullandığı dilin yetişkin diline yakın olduğunu belirterek, “Bunu da açıklığa kavuşturmak istedim. Kararına saygı gösterdim ve diğer kardeşleriyle birlikte yemekte olmamasını anlayışla karşıladım. Ancak son 6 ayda onu sadece 1 gün görebildim.” şeklinde konuştu. Nara, bu durumu anlatırken, “Yakında her şey yerli yerine oturacak.” diyerek gelecekte yaşanacakların sinyallerini verdi.

CHINA SUAREZ’İN ENDİŞELERİ

Icardi’nin nişanlısı China Suarez, bu tartışmalar ışığında sosyal medyasında ölüm tehditleri aldığını da dile getirdi. Suarez, paylaştığı mesajda, “Bana bir şey olursa kimin yaptığını biliyorsun.” yazarak içinde bulunduğu durumu vurguladı.