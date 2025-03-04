Mauro Icardi’nin Karaköy’deki Bankı Turistik Yer Oldu

GALATASARAY YILDIZI MAURO ICARDI’NIN İLGINÇ YATIRIMI

Süper Lig’in önde gelen takımlarından Galatasaray’ın oyuncusu Mauro Icardi ile sevgilisi China Suarez, İstanbul’un Karaköy semtinde oturdukları bir banka dikkat çekiyor. Bu bank, Google Haritalar’da “Turistik yer” olarak kaydedildi. Mauro Icardi, boşanma sürecinde olduğu Wanda Nara ile olan ilişkisi ve sonrasında China Suarez ile başlayan birlikteliği ile gündemde kalmayı başarıyor.

ISTANBUL’DA TARİHİ YERLERİ KEŞFETTİLER

Geçtiğimiz hafta İstanbul’a gelen Mauro Icardi ve China Suarez, şehrin tarihi mekanlarını keşfe çıktılar. Karaköy’de oturdukları bankın turistik bir yer olarak işaretlenmesi, ikilinin bu bölgedeki popülaritesini artırıyor. Bu durum, Mauro Icardi’nin özel hayatındaki gelişmelerin yanı sıra, şehrin güzelliklerini de yeniden göz önüne çıkarmasını sağlıyor.