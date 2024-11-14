Mauro Icardi’nin Olaylı Gelişmeleri Devam Ediyor

MAURO ICARDI’NIN SAKATLIĞI VE ÖZEL HAYATI

Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, uzun süreli sakatlık süreci ile birlikte özel hayatındaki problemlerle de mücadele ediyor. Özellikle, pazartesi günü ülkesine yaptığı seyahat sonrasında önemli gelişmeler yaşandı. Icardi, mahkeme karşısına çıkacak.

SAKATLIK VE ÖZEL HAYAT SORUNLARI

Tottenham ile oynanan karşılaşmada çapraz bağlarından sakatlanan Icardi, ameliyat olmayı bekliyor ve sahalardan uzun bir süre uzak kalması öngörülüyor. Sakatlık haberinin yanı sıra, özel yaşamında yaşanan sorunlarla da ilgilenmek zorunda kalıyor. Eşi Wanda Nara, Icardi’den ayrılarak şarkıcı L-Gante ile ilişkiye başlamıştı. Arjantin basınında çıkan haberlere göre, Icardi, Samsunspor maçını tribünden izledikten sonra özel bir uçakla Buenos Aires’e gitti. Yanında kızlarıyla birlikte Wanda Nara’nın yaşadığı Avenida Del Libertador’daki eve yöneldi.

TARTIŞMA VE POLİS ŞİKAYETİ

Wanda Nara’nın hamile olduğuna dair çıkan haberlerin ardından İcardi’nin çok sinirlendiği ve tepki gösterdiği belirtildi. Bu durum üzerine Wanda Nara, 13B Polis Karakolu’na giderek Mauro Icardi’yi acil şikayet dilekçesiyle şikayet etti. Olayı ana hatlarıyla doğrulayan Nara’nın avukatı Ana Rosfeld, konunun ciddiyetini vurguladı. Ayrıca, Arjantin’in önde gelen gazetelerinden Ambito’nun haberine göre, mahkeme, Icardi’ye Nara’ya karşı rahatsız edici eylemlerden kaçınması yönünde bir emir verdi ve 15 Kasım’da saat 10:00’da mahkemeye gelmesini istedi. Bu karar, Arjantin Ulusal Medeni ve Ticaret Kanunu’un 721. maddesine dayandırıldı.

REKLAM ANLAŞMASI İPTALİ

Ayrıca, Wanda Nara’nın Türkiye’de Icardi ile birlikte reklam yüzü olduğu bir mücevher markasıyla olan anlaşmasını iptal ettiği iddiaları gündeme geldi.