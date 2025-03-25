Mauro Icardi’nin Yeni İmajı Dikkat Çekti

YENİ İMAJINDAN BEĞENİ TOPLADI

Mauro Icardi, Galatasaray’da sezonu kapatmasının ardından saha çalışmalarına haziran ayının ortasında başlaması bekleniyor. Tedavisini Arjantin’de sürdüren Icardi, zaman zaman İstanbul’a gelerek takım arkadaşlarına destek olmayı ihmal etmiyor. Önümüzdeki sezonun başı itibarıyla takıma dönebilme ihtimali bulunuyor. Takvim’in haberine göre, sağlık ekibi yapılan değerlendirmelerde, Icardi’nin haziran ortasında saha çalışmalarına başlayabileceğini belirledi.

KAMPA KATILMA PLANI VAR

Tecrübeli golcünün 15 Haziran’da İstanbul’da bireysel saha çalışmalarına başlaması bekleniyor. Ayrıca, Icardi’nin, Sarı-Kırmızılı takımın haziran sonunda planladığı yeni sezon kampında da yer alacağı öğrenildi. Arjantinli yıldızın yeni imajı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. ’80’ler Doğum Günü Partisi’ tarzıyla paylaşımlar yapan Icardi, takipçilerinden bolca beğeni ve yorum aldı.

SOSYAL MEDYADA GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Mauro Icardi ve sevgilisi, farklı karelerle sosyal medyada gerçekleştirilen paylaşımlarında dikkat çekti ve büyük ilgi topladı. Icardi’nin yeni tarzı birçok kişi tarafından beğenildi ve hayranlıkla karşılandı. Bu yeni imajıyla sosyal medyada oldukça ses getirmeyi başardı.