Mauro Icardi Nişanlanmaya Hazırlanıyor

Mauro Icardi İçin Sürpriz İddia

Galatasaray’da uzun süreli sakatlığının ardından yeniden sahalara dönen Mauro Icardi hakkında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Arjantin basınından Gazeteci Guido Zaffora’nın ilettiği bilgilere göre; Mauro Icardi ve China Suarez, nişanlanmak için hazırlıklara başladı.

Nişan İçin Alyans Alındı

Haberlerde, Icardi’nin China Suarez için bir alyans satın aldığı ve bu alyansı yıl sonunda Arjantin’de takacağı bilgisi veriliyor. İki sevgilinin, aile ve arkadaşlar arasında düzenlenecek bir etkinlikte nişanlanmalarının planlandığı ifade ediliyor.

Düğün Planları Türkiye’de

Aynı haberde, Icardi’nin ileride bir düğün yapmak istediği ancak bu düğünü Türkiye’de gerçekleştirmek istediği de aktarıldı. İcardi ve Suarez’in ilişkileri üzerindeki bu gelişmeler, futbolseverlerin ve hayranlarının ilgisini çekiyor.