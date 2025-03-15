Mauro Icardi ve Wanda Nara Arasında Gerginlik

İKİSİ ARASINDAKİ GÜNDEM SERTLEŞİYOR

Mauro Icardi, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatırken, rehabilitasyon sürecini memleketi Arjantin’de geçiriyor. Galatasaray’ın yıldız futbolcusunun eşi Wanda Nara ile arasında süren boşanma süreci, zaman zaman gergin anlara sahne oluyor. SM Noticias’ın bildirdiğine göre, Icardi, mahkeme kararıyla çocuğunu görme hakkı elde ettikten sonra Nara’nın dairesine gitti. Ancak bu durum pek de sakin geçmedi.

WANDA NARA’DAN TEPKİ

Wanda Nara, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Arjantin adaletine ve avukatlarıma teşekkürler. Bugün, kızlarımın talep ettiği güvencelere sahip oldum ve ben bir anne olarak onlara destek oldum. Sesleri duyuldu ve kimsenin onları ülkeden çıkarmayacağına dair bir huzur içindeyim. Babalarıyla yeniden bir bağ kurabilecekler. Kendi istedikleri gibi zararlı etkiler olmadan. Her zaman bu bağı güçlendirmek için çalışacağım, bunu adalete de ilettim. Kötü niyetli kişilerin söylediklerine kapılmayın. Kızlarımı almak için asla kamu gücünü kullanmayacak bir yargıç bu” ifadelerini kullandı.

OLAYLAR BÜYÜDÜ

Bu açıklamanın hemen ardından, Icardi, okuldan kızlarını almak için gitti. Kızlarının evcil hayvanları olduğunu gören Icardi, Wanda Nara’nın yaşadığı binaya geldiğinde olaylar hızla karıştı. Amerika TV’nin haberine göre, Nara, Icardi’nin binayı terk etmesini sağlamak için bağırmaya başladı. Bir avukat, “Mauro, sana yalvarıyorum, bunun için çok çalıştık” diyerek durumu sakinleştirmeye çalıştı. Nara, Icardi’nin daireye geldiğini görünce hemen avukatını ve polisi aradı. Olaya müdahale eden polislerin yardımıyla gergin anlar sona erdi.

GÜVENLİK GÜÇLERİ İŞE MÜDAHALE ETTİ

Bir Arjantinli gazeteci, durumu şöyle aktardı: “Mauro, kızları almak için okula gitti, kızların evcil hayvanları da vardı ama onları istemiyordu. Mauro, evcil hayvanları bırakmak için eski eşinin yaşadığı Chateau Libertador’a gitti. Fakat, bu süreç büyük bir gerginliğe yol açtı ve olay yerine polis, ayrıca Buenos Aires Halk Sağlığı Acil Servisi’nin müdahalesi gerekti.”