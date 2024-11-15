Mauro Icardi ve Wanda Nara Çalkantısı!

WANDA NARA VE MAURO ICARDI ARASINDAKİ GÜNDEMİ SARMALAYAN OLAYLAR

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile yollarını ayırdıktan sonra Arjantin’de rapçi L-Gante ile birlikte olmaya başlayan Wanda Nara’nın Icardi’den şikayetçi olacağı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. İddialara göre, Icardi’nin boşanma aşamasındaki eşi Wanda Nara’nın evine gittiği ve burada bir tartışma yaşandığı ileri sürüldü. Galatasaray kulübü ise bu olayları yalanladı ve oyuncunun evinde istirahat ettiğini belirtti.

GALATASARAY’DAN RESMİ AÇIKLAMA

Arjantinli magazin dünyasında bu gelişmeler hızla yayıldı ve Galatasaray kulübü, “Profesyonel futbolcumuz Mauro Icardi hakkında ortaya atılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncumuz Mauro Icardi, Arjantin’deki evinde istirahat etmektedir. Sporcumuzu yıpratmaya yönelik yapılan bu haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur.” ifadeleriyle olayı yalanladı.

ARJANTİN’DEN GÜNDEME DAMGA VURAN AÇIKLAMALAR

Hürriyet’ten Tuğberk Can Yılmaz, gelişmeleri yakından takip eden Arjantinli gazetecilerle görüşerek olayın perde arkasını öğrendi. Gazeteci Pablo Cecchini, “Mauro Icardi ve Wanda Nara arasındaki ilişki iyice kaotik bir ortama dönmüş durumda” dedi. Ayrıca, Wanda’nın Icardi ile sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamanın ardından, ikilinin arasında bir kargaşanın yaşandığına dair bilgiler verdi.

KAVGA VE HUKUKİ SÜREÇLER

Wanda Nara, Mauro Icardi ile geçirdiği bir tartışmanın ardından, cinsiyete dayalı şiddet suçlamasıyla hukuki süreç başlatmış durumda. İkili arasındaki kavga, çocukların velayeti konusunda yaşadıkları tartışmayla doruk noktasına ulaştı. Mauro Icardi, yaşananları kabul etmediğini belirtiyor ve kendisine yöneltilen suçlamalar ile ilgili hukuki yollara başvurabileceği düşünülüyor.

ICARDI’NİN ARJANTİN’DE YAŞAMA PLANI VE SAKATLIK DURUMU

Mauro Icardi’nin Türkiye’den ayrılıp Arjantin’e yerleşme niyetinde olduğu iddiaları da gündemde. Bunun nedeni olarak, çocuklarıyla daha fazla vakit geçirmek istemesi öne sürülüyor. Ancak yaşadığı ciddi sakatlık durumu bu planları etkileyebilir. River Plate’ın, Icardi ile ilgilenmekte olduğu biliniyor, fakat sakatlık durumu bu ihtimali belirsizleştiriyor.

Son olarak, Wanda Nara ve rapçi L-Gante arasındaki ilişki hakkında Arjantin’de birçok spekülasyon var. Bazı kaynaklar, bu ikilinin sadece reklam ve para kazanmak amacıyla birlikte olduğunu gündeme getirdi.