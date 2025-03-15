Mauro Icardi ve Wanda Nara’nın Velayet Gerilimi

GALATASARAY YILDIZI MAURO ICARDI’NIN BOŞANMA SÜRECİ SÜREKLİ GÜNDEMDE

Mauro Icardi, Galatasaray’ın önemli futbolcusudur ve boşanma sürecinde olduğu eşi Wanda Nara ile yaşadığı problemlerle magazin dünyasında sıkça yer alıyor. Boşanma aşamasındaki Icardi ve Wanda Nara, özellikle kızlarının velayeti konusunda sürekli bir gerginlik yaşıyor. Wanda Nara, dün yaptığı bir paylaşımda velayet konusunu netleştirdiğini duyurdu.

VELAYET KONUSUNDA AÇIKLAMA

Nara, “Arjantin adaletine ve avukatlarıma teşekkürler. Bugün, kızlarımın talep ettiği güvencelere sahip oldum ve ben bir anne olarak onlara destek oldum. Sesleri duyuldu ve kimsenin onları ülkeden çıkarmayacağına dair bir huzur içindeyim. Babalarıyla yeniden bir bağ kurabilecekler. Kendi istedikleri gibi zararlı etkiler olmadan. Her zaman bu bağı güçlendirmek için çalışacağım, bunu adalete de ilettim. Kötü niyetli kişilerin söylediklerine kapılmayın. Kızlarımı almak için asla kamu gücünü kullanmayacağını söyleyen aynı yargıç bu. Ben bir anne olarak buna da izin vermezdim” dedi.

Olayların Gelişimi

Bu paylaşımın ardından Icardi, kızlarını okuldan almak için yola çıktı. Kızlarının yanlarında evcil hayvanlar olduğunu gören futbolcu, Wanda Nara’nın yaşadığı binaya gitti. Olaylar burada kontrolden çıktı. Américo TV’ye göre Nara, Icardi’nin binayı terk etmesini sağlamak için bağırmaya başladı. Wanda Nara, durumu avukatına ve polise bildirerek yardım istedi. Avukatı, “O bir deli, bir boğuşma oldu ve her şey kayıt altında” şeklinde bilgi verdi.

TANSİYONUN ARTTIĞI ANLAR

Bir Arjantinli gazeteci, yaşananları aktararak, “Kızları almak için okula gitti, kızların evcil hayvanları da vardı ama onları istemiyordu. Mauro da hayvanları bırakmak için eski eşinin yaşadığı Chateau Libertador’a gitti. Ancak tüm bunlar büyük bir gerginliğe yol açtı ve olay yerine polis ile Buenos Aires Halk Sağlığı Acil Servisi’nin müdahale etmesiyle sonuçlandı.” diye belirtti. Icardi’nin oldukça kaygılı olduğu, asansöre kendini kilitlediği ve bu durumun Wanda Nara’yı umutsuzluğa sürüklediği bildirildi.

BOŞANMA TALEPLERİ

Yaşanan olayların ardından Wanda Nara’nın Icardi’den boşanmak için 500 bin dolar tazminat, Milano’da bir daire ve Como Gölü kıyısında bir villa talep ettiği öne sürüldü. Tüm bu gelişmeler, medyada geniş bir yankı bulmaya devam ediyor.