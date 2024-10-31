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Spor

“Mauro Icardi’ye Arjantin Ekibinden Teklif!”

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ICARDI’YE RIVER PLATE’DEN TEKLİF

Galatasaray’ın golcüsü Mauro Icardi için Arjantin’den talip var. ESPN’in yaptığı habere göre, River Plate, önümüzdeki sezon için dikkat çekici bir forvet transferi gerçekleştirmek istiyor. River Plate yönetimi, teknik direktör Marcelo Gallardo’nun isteği doğrultusunda oyuncu listesi hazırlamak için çalışmalara başladı.

ÇALIŞMALAR HIZLANIYOR

River Plate’in, Icardi’yi kadrosuna katmaya yönelik adımları hızlandırması bekleniyor. Yıldız futbolcunun yetenekleri ve performansı göz önüne alındığında, Arjantin ekibinin Icardi’yi transfer etmesi oldukça gündemde olan bir konu.

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