Mavera Teknoloji Takımı Ziyaret Gerçekleştirdi

TEKNOFEST’TE BAŞARILAR

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mavera Teknoloji Takımı, TEKNOFEST’te Türkiye üçüncüsü olarak ve uluslararası alanda elde ettiği başarılarla dikkat çekti. Takım, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy’u ziyaret etti. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mavera Teknoloji Takımı Koordinatörü Burak Sarıkaya ve ekip üyeleri, TÜBİTAK TEKNOFEST İvmelenme Branşı’nda Türkiye 3’üncülüğünü elde etti. Bununla birlikte, Görsel Tasarım Özel Ödülü’nü kazanmayı başardı. Ayrıca, Polonya’da gerçekleştirilen Uluslararası Shell Eco Marathon Mühendislik Yarışması’nda, teknik onay alarak Türkiye’yi temsil eden tek takım olma başarısını gösterdi.

VALİ AKSOY’DAN TEBRİK

Vali Hüseyin Aksoy, takım üyelerini makamında kabul ederek, başarılarından dolayı onları tebrik etti. Sosyal medya üzerinden de bu başarıları paylaşan Aksoy, öğrencilere “Çalışmalarında başarılar dilerim” sözleriyle destek verdi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mavera Teknoloji Takımı’nın elde ettiği başarılar, şehre ve üniversiteye büyük bir gurur kaynağı oldu.

ÖNEMLİ

Nevşehir’de, Gazze İçin Etkinlik Düzenlendi

Bir etkinlikte, AK Parti Gençlik Kolları, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Gazzeli çocuklar anısına boş sıralara okul çantası ve oyuncaklar bıraktı. Eğitim haklarının ihlaline dikkat çekildi.
Edirne’de Yanan Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Edirne'de bir Bulgar sürücünün aracı, seyir halindeyken alev aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü, fakat araç kullanılamaz hale geldi.

