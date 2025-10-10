Mavi Aktan Sağlığına Kavuşarak Okuluna Döndü

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 13 ay süren hastalık mücadelesinin ardından tekrar okuluna kavuşan 6. sınıf öğrencisi Mavi Aktan, öğretmenleri ve arkadaşlarının düzenlediği duygusal bir törenle karşılandı. Kamışlı Köyü Ortaokulu öğrencisi 11 yaşındaki Aktan, geçen yıl hastalanarak Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından daha kapsamlı bir tedavi için başka bir hastaneye sevk edilmesine karar verildi. Ailesi tarafından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Çocuk Hastanesi ile İbni Sina Hastanesi’ne götürülen Aktan’ın tetkiklerinde ciddi bir hastalığa yakalandığı belirlendi. Uzun tedavi sürecinde öğretmenleri, onun eğitimine destek olmak için uzaktan eğitimle yardımcı oldu.

HASTALIĞI YENEREK OKULUNA DÖNDÜ

Sağlıklı bir şekilde okuluna dönen Aktan için okulun idaresi tarafından bir karşılama töreni düzenlendi. Öğrencilerin oluşturduğu kortej eşliğinde bahçeye gelen Aktan’ı, öğretmenleri ve arkadaşları pasta ve çiçeklerle karşıladı. Karşılamada duygusal anlar yaşayan Aktan, AA muhabirine, sağlık durumuna ve okul arkadaşlarıyla yeniden bir arada olmanın mutluluğunu dile getirdi. Tedavi sürecinin sona erdiğini kaydeden Aktan, hazırlanan tören için öğretmenlerine ve arkadaşlarına teşekkür etti. Uzun bir mücadele verdiğini belirten Aktan, “Benim için çok zor bir dönemdi. Annem ve babam hep yanımdaydı. Öğretmenlerim de beni hiç yalnız bırakmadı, uzaktan derslerle destek oldu. Arkadaşlarımı çok özlemiştim, okula geldiğimde beni çiçeklerle karşıladılar. Pasta kestik, çok mutlu oldum” ifadelerini kullandı.

AZMİ DİĞER ÖĞRENCİLERE DE ÖRNEK OLACAK

Okul müdürü Ferdi Diri, Mavi Aktan’ın yeniden aralarına katılmasından büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Aktan için anlamlı bir karşılama programı düzenlediklerini ifade eden Diri, “Mavi kızımız tedavisini tamamlayarak yeniden aramıza döndü. Bu süreçte öğretmen arkadaşlarımız uzaktan eğitimle kendisine destek sağladı. Azimli, çalışkan bir öğrenci. Dönüşü bizi çok sevindirdi. Okulda arkadaşları ve öğretmenleriyle bir karşılama töreni düzenledik, çiçek verdik, pasta kestik. Mavi’nin azmi, hastalık süreci geçiren diğer öğrencilerimize de örnek olacak” dedi.

DUYGUSAL ANLAR YAŞADIK

Mavi’nin annesi Filiz Aktan, kızının tedavi sürecinde büyük bir özveri gösterdiğini vurgulayarak, “13 ay boyunca hep bu günü hayal ettik. Kızım okuluna döndü, öğretmenlerimizin ve arkadaşlarının yaptığı karşılama bizi çok duygulandırdı. Okul yönetimi ve öğretmenler, Mavi’nin sene kaybı yaşamaması için ellerinden geleni yaptılar. Allah tüm hasta çocuklara da bu mutluluğu yaşatsın” diye konuştu. Aktan’ın sınıf arkadaşı Zeynep Düzen, Mavi’nin zorlu süreçte yeniden aralarına katılmasından ötürü çok mutlu olduklarını belirterek, “Mavi çok zorlu bir süreç yaşadı ama şimdi yeniden aramızda. Onu çok özlemiştik. Tekrar birlikte ders işliyoruz, çok mutluyuz” dedi.