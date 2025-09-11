Haberler

Mavi Atık Su Caddede Taşmış

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul’un Arnavutköy ilçesi Hadımköy Mahallesi’nde, 75. Yıl Caddesi’nde İSKİ’ye ait kanalizasyon giderinden mavi renkli atık su caddeye taştı. Çevredeki fabrikalardan kaynaklandığı değerlendirilen bu atık su cadde üzerinde tehlike oluşturuyor. Olay, sabah saatlerinde meydana geldi ve taşan mavi su cadde boyunca yayıldı.

HAVA KİRLİLİĞİ ENDİŞESİ

Taşan atık suyun kaynağının çevredeki fabrikalardan mı geldiği sorgulanırken, suyun kimyasal içeriği hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor. Bu durum, çevredeki vatandaşlar arasında kirlilikle ilgili endişelere yol açtı. Mavi suyun caddeye yayılması, hem vatandaşların cep telefonlarıyla hem de dron ile kaydedildi.

INCELEME BAŞLATILDI

Görüntülerde, kanalizasyondan taşan atık suyun yol boyunca aktığı ve çevreye yayıldığı anlar görüldü. Yetkililer, taşkının nedenine dair inceleme başlattı. Cadde halkı, durumu yakından takip ediyor ve çözüm bekliyor.

